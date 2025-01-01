Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Tyrann

SAT.1Staffel 6Folge 1124
Der Tyrann

Der TyrannJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1124: Der Tyrann

45 Min.Ab 12

Wäschereibesitzer Heiner soll seine Frau Elke eingesperrt und hochgiftigen Dämpfen ausgesetzt haben, woran sie qualvoll erstickte. Elke hatte vor, ihren sadistischen Ehemann heimlich zu verlassen. Hat der Angeklagte von ihrem Plan erfahren und seine Frau eher umgebracht, als sie gehen zu lassen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen