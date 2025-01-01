Richter Alexander Hold
Folge 1124: Der Tyrann
45 Min.Ab 12
Wäschereibesitzer Heiner soll seine Frau Elke eingesperrt und hochgiftigen Dämpfen ausgesetzt haben, woran sie qualvoll erstickte. Elke hatte vor, ihren sadistischen Ehemann heimlich zu verlassen. Hat der Angeklagte von ihrem Plan erfahren und seine Frau eher umgebracht, als sie gehen zu lassen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1