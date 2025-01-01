Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1125
45 Min.Ab 12

Jürgen ist leitender Angestellter in dem Delikatessenhandel seines Schwiegervaters. Seine Ehefrau soll ihn in seinem Büro erwischt haben, als er gerade Sex mit der Angestellten Birgit hatte. Daraufhin soll sie ihren Mann wenig später mit einem schweren Glasaschenbecher niedergeschlagen und fast getötet haben ...

SAT.1
