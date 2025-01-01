Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zucht und Ordnung

SAT.1Staffel 6Folge 1127
Folge 1127: Zucht und Ordnung

45 Min.Ab 12

Der Angeklagte Sascha wird beschuldigt, seinen Stiefvater Gustav angeschossen zu haben. Dieser hatte versucht, seinen kriminellen Stiefsohn mit militärischem Drill auf den rechten Weg zurückzubringen, was Sascha in die völlige körperliche Erschöpfung trieb. Aber auch der ehemalige Feldwebel Peter hatte ein Motiv: Wollte er sich an seinem früheren Vorgesetzten Gustav rächen, weil er wegen dessen Beschuldigungen unehrenhaft aus der Armee entlassen wurde?

