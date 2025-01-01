Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

In vino veritas

SAT.1Staffel 6Folge 1132
In vino veritas

Folge 1132: In vino veritas

45 Min.Ab 12

Dr. Jakob Hellinger ist angeklagt, den Musiker Luis auf der Verlobungsfeier seiner Ex-Freundin Iris vergiftet zu haben. Dabei soll er es eigentlich auf ihren Verlobten Christian abgesehen haben. Nur durch eine tragische Verwechslung trank nicht das vermeintliche Opfer, sondern Luis von dem vergifteten Wein. Was war der Beweggrund für die Tat?

