Richter Alexander Hold
Folge 1135: Die Jagd nach der goldenen Statue
Niels hat vor Jahren angeblich eine sehr wertvolle Statue gestohlen. Nach einer Disco-Nacht nahm er die 18-jährige Juliane mit zu sich nach Hause, die das teure Stück wiederum ihm stahl. Stieg Nils daraufhin in das Haus ihrer Familie ein, tötete ihre Mutter und fesselte deren Freund Frank?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
