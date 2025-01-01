Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1137
Folge 1137: Vollgas

44 Min.Ab 12

Der Kfz-Mechaniker Rudolf soll seine Chefin mit einem Vorführwagen mehrfach überfahren und damit getötet haben. Sie hatte ihm gekündigt, weil sie herausfand, dass der trockene Alkoholiker wieder zu trinken angefangen hatte. Außerdem wollte sie seiner Frau davon erzählen.

