Folge 1138: Goldregen
45 Min.Ab 12
Gastwirtin Bettina wird beschuldigt, den Restaurantkritiker Harald absichtlich vergiftet zu haben. Zuvor hatte sie erfahren, dass ihr Vater ihrem jüngeren Bruder die Gaststätte überschrieben hat, obwohl sie das Restaurant drei Jahre lang erfolgreich führte. Wollte die Angeklagte ihrem Bruder die Kundschaft vergraulen?
