Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Hausmeister des Grauens

SAT.1Staffel 6Folge 1140
Hausmeister des Grauens

Hausmeister des GrauensJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1140: Hausmeister des Grauens

45 Min.Ab 12

Zahnarzt Dr. Philipp May steht vor Gericht, weil er eine Paketbombe gebaut haben soll, die den Hausmeister Walter Städler schwer verletzt hat. Der Mann hat den Arzt angeblich wegen diverser Schäferstündchen mit seinen Patientinnen erpresst. Wollte Dr. May dem neugierigen Hausmeister eine Lektion erteilen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen