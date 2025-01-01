Richter Alexander Hold
Folge 1140: Hausmeister des Grauens
45 Min.Ab 12
Zahnarzt Dr. Philipp May steht vor Gericht, weil er eine Paketbombe gebaut haben soll, die den Hausmeister Walter Städler schwer verletzt hat. Der Mann hat den Arzt angeblich wegen diverser Schäferstündchen mit seinen Patientinnen erpresst. Wollte Dr. May dem neugierigen Hausmeister eine Lektion erteilen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1