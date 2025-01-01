Zum Inhalt springenBarrierefrei
Türkei All Inclusive

SAT.1Staffel 6Folge 1142
Folge 1142: Türkei All Inclusive

45 Min.Ab 12

Dieter soll Sahin, einen Restaurantbetreiber in Antalya, niedergeschlagen haben. Dieters Frau Cornelia war allein nach Antalya gereist und hatte sich in Sahin verliebt. Hat er die Tat aus Eifersucht begangen? Ist Sahins Liebe zu Cornelia überhaupt echt?

