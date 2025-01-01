Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rache des Betrogenen

SAT.1Staffel 6Folge 1143
Rache des Betrogenen

44 Min.Ab 12

Olaf wird beschuldigt, in das Haus des steinreichen Maximilian eingebrochen zu sein, um Antiquitäten zu stehlen. Als Maximilian und seine Frau Lola ihn überraschten, soll er den Mann getötet und die Frau im Keller eingesperrt haben. Hat der Angeklagte ihn umgebracht, um einen lästigen Zeugen auszuschalten?

