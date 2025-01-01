Richter Alexander Hold
Folge 1143: Rache des Betrogenen
44 Min.Ab 12
Olaf wird beschuldigt, in das Haus des steinreichen Maximilian eingebrochen zu sein, um Antiquitäten zu stehlen. Als Maximilian und seine Frau Lola ihn überraschten, soll er den Mann getötet und die Frau im Keller eingesperrt haben. Hat der Angeklagte ihn umgebracht, um einen lästigen Zeugen auszuschalten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1