Richter Alexander Hold
Folge 1144: Ich bin der Mörder
45 Min.Ab 12
Die Frau von Schreiner Bernhard wurde tödlich von einem Auto angefahren, der Schuldige konnte nie ermittelt werden. Im festen Glauben, sein Hausarzt sei der flüchtige Unfallfahrer soll Bernhard ihn mit einem Schraubenzieher erstochen haben. Vor Gericht gibt der Angeklagte alles zu, aber niemand glaubt ihm ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
