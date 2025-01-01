Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1146
45 Min.Ab 12

Nina wird vorgeworfen, ihren Freier Hendrik ermordet zu haben. Wollte sie verhindern, dass er seinem Freund Gustav von ihrem Beruf erzählt? Gustav hatte Nina kurz zuvor als Kindermädchen eingestellt und die beiden hatten sich ineinander verliebt. Oder ist Zuhälter Manni der wahre Täter und Nina schweigt aus Angst vor ihm?

SAT.1
