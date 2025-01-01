Richter Alexander Hold
Folge 1147: Lebensretter: Entführung
45 Min.Ab 12
Der Frührentner Klaus wird beschuldigt, seine Frau Agnes, eine wohlhabende Unternehmerin, entführt zu haben. Da er keinen Zugriff auf ihre Konten hat, soll er so versucht haben, sich Geld zu beschaffen. Wollte er seine tyrannische Frau heimlich verlassen?
