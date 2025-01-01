Richter Alexander Hold
Folge 1148: Tatort Schulhof
45 Min.Ab 12
Der 17-jährige Maro ist angeklagt, seine Lehrerin Carola mit einer 5 kg schweren Hantel im Geräteschuppen des Schul-Hausmeisters niedergeschlagen zu haben. Das Opfer ist gleichzeitig die neue Freundin seines Vaters. Als Carola seinem Vater erzählte, dass Maro gestohlen haben soll, sagte der Vater den gemeinsamen Männer-Urlaub ab. Ist der Angeklagte deshalb ausgerastet?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1