Richter Alexander Hold
Folge 1150: Albtraum Nachtwache
45 Min.Ab 12
Manuel wurde während einer Nachtwache mit einem Teleskopschlagstock zusammengeschlagen. Seine Frau Franziska wird verdächtigt, weil sie angeblich zuvor herausgefunden hat, dass er eine Affäre mit ihrer Nachbarin hat. Aber in dieser Nacht ist auch ein Mädchen spurlos verschwunden. Hatte Manuel etwas beobachtet und sollte deshalb als Zeuge ausgeschaltet werden?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1