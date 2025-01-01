Richter Alexander Hold
Folge 1152: Beachparty
45 Min.Ab 12
Patrick soll dafür verantwortlich sein, dass seine Mitschülerin Ruth auf einer Beachparty im See ertrunken ist. Konnte er mit ihrer Zurückweisung nicht umgehen oder hatte ein anderer Mann seine Finger im Spiel - z.B. Ruths zwielichtige Internet-Bekanntschaft?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1