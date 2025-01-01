Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die tote Helena

SAT.1Staffel 6Folge 1156
Die tote Helena

Die tote HelenaJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1156: Die tote Helena

45 Min.Ab 12

Die Angeklagte Patrizia Heilmann soll die Lebensgefährtin ihres Vaters Helena Renz vergiftet haben. Wollte sie damit verhindern, dass ihr durch den Einfluss der neuen Stiefmutter auf ihren Vater der Geldhahn abgedreht wird? Aber welche Rolle spielt der mysteriöse Chatter "Morpheus", der auf Helenas Tod anspielt?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen