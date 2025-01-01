Richter Alexander Hold
Folge 1156: Die tote Helena
45 Min.Ab 12
Die Angeklagte Patrizia Heilmann soll die Lebensgefährtin ihres Vaters Helena Renz vergiftet haben. Wollte sie damit verhindern, dass ihr durch den Einfluss der neuen Stiefmutter auf ihren Vater der Geldhahn abgedreht wird? Aber welche Rolle spielt der mysteriöse Chatter "Morpheus", der auf Helenas Tod anspielt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1