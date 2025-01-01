Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Eine phantastische Liebe

SAT.1Staffel 6Folge 1157
Eine phantastische Liebe

Richter Alexander Hold

Folge 1157: Eine phantastische Liebe

45 Min.Ab 12

Sofie und Benedikt sollen versucht haben, Benedikts vermögende Frau Angelina zu töten, weil sie ihrer Liebesbeziehung im Wege stand. Haben die beiden auf Angelina geschossen, um an deren Geld zu kommen? Ist der verzweifelte Benedikt wirklich an der Tat beteiligt? Er behauptet, Sofie gar nicht zu kennen ...

SAT.1
