Richter Alexander Hold
Folge 1157: Eine phantastische Liebe
45 Min.Ab 12
Sofie und Benedikt sollen versucht haben, Benedikts vermögende Frau Angelina zu töten, weil sie ihrer Liebesbeziehung im Wege stand. Haben die beiden auf Angelina geschossen, um an deren Geld zu kommen? Ist der verzweifelte Benedikt wirklich an der Tat beteiligt? Er behauptet, Sofie gar nicht zu kennen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1