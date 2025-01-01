Richter Alexander Hold
Folge 1158: Tödlicher Schlachthof
45 Min.Ab 12
Die Russin Oksana soll versucht haben, den Schlachthofbesitzer Fritz in dessen Kühlhaus zu erschießen. Wollte sie sich an ihm rächen, weil sie den habgierigen Geschäftsmann für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht? Oder wurde Fritz von seinem Bruder Uwe angeschossen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1