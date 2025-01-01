Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tödlicher Schlachthof

SAT.1Staffel 6Folge 1158
Tödlicher Schlachthof

Tödlicher SchlachthofJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1158: Tödlicher Schlachthof

45 Min.Ab 12

Die Russin Oksana soll versucht haben, den Schlachthofbesitzer Fritz in dessen Kühlhaus zu erschießen. Wollte sie sich an ihm rächen, weil sie den habgierigen Geschäftsmann für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht? Oder wurde Fritz von seinem Bruder Uwe angeschossen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen