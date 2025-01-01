Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Kopfschuss

SAT.1Staffel 6Folge 1159
Kopfschuss

KopfschussJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1159: Kopfschuss

45 Min.Ab 12

Dr. Fabian Strickler wird verdächtigt, eine seiner Patientinnen sexuell genötigt und am nächsten Tag in einer Tiefgarage erschossen zu haben. Das Überwachungsvideo der Tiefgarage zeigt ihn, wie er mit der Pistole auf das Opfer zielt. Aber warum sind die zehn Minuten davor gelöscht?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen