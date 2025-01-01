Richter Alexander Hold
Folge 1159: Kopfschuss
45 Min.Ab 12
Dr. Fabian Strickler wird verdächtigt, eine seiner Patientinnen sexuell genötigt und am nächsten Tag in einer Tiefgarage erschossen zu haben. Das Überwachungsvideo der Tiefgarage zeigt ihn, wie er mit der Pistole auf das Opfer zielt. Aber warum sind die zehn Minuten davor gelöscht?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1