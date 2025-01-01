Richter Alexander Hold
Folge 1160: Die Verschwörung
45 Min.Ab 12
Der 17-jährige Schüler Mirko ist mit seiner Clique in eine Villa eingebrochen, um dort eine Party zu feiern - einer der Jugendlichen stirbt in dieser Nacht. Ist Mirko der Täter, und war der Auslöser für die Tat der Streit um ein Mädchen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1