Richter Alexander Hold
Folge 1161: Los Lobos
45 Min.Ab 12
Veronika wird beschuldigt, ihre Freundin Billie im Urlaub auf Fuerteventura mit einem Stein niedergeschlagen und in einem undichten Boot aufs Meer hinaus gestoßen zu haben, weil sie dachte, Billie hätte ein Verhältnis mit ihrem Ehemann Niklas.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1