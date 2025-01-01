Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Zweifachmord

SAT.1Staffel 6Folge 1163
Zweifachmord

Richter Alexander Hold

Folge 1163: Zweifachmord

45 Min.Ab 12

Dem Tennislehrer Sven wird vorgeworfen, seine Geliebte Fidelis durch vier Messerstiche getötet zu haben. Hat er die Tat begangen, weil die verheiratete Fidelis nicht bereit war, mit ihm nach Amerika zu gehen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Mord an Fidelis und dem Mord an Svens Kumpel Patrick?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

