Richter Alexander Hold
Folge 1163: Zweifachmord
45 Min.Ab 12
Dem Tennislehrer Sven wird vorgeworfen, seine Geliebte Fidelis durch vier Messerstiche getötet zu haben. Hat er die Tat begangen, weil die verheiratete Fidelis nicht bereit war, mit ihm nach Amerika zu gehen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Mord an Fidelis und dem Mord an Svens Kumpel Patrick?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1