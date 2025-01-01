Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1164
45 Min.Ab 12

Jenny soll ihren drogenabhängigen Ex-Freund Uwe zuerst mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt und ihn anschließend mit einem Tennisschläger fast bewusstlos geschlagen haben. Wollte sie sich an ihm rächen, weil er ihre Großmutter um 10.000 Euro betrogen hat oder steckt Susi, die aktuelle Freundin von Uwe, dahinter?

SAT.1
