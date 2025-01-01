Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Plötzlich verrückt

SAT.1Staffel 6Folge 1165
Plötzlich verrückt

Richter Alexander Hold

Folge 1165: Plötzlich verrückt

45 Min.Ab 12

Gerald ist angeklagt, zweimal auf die Wirtin Rosmarie geschossen zu haben. Sein Motiv: eine angeblich eine zu hohe Rechnung und sein Rauswurf aus Rosis Kneipe. Oder ist ihr Bruder, der sich seit Monaten einen heftigen Erbschaftsstreit mit ihr liefert, der Täter?

