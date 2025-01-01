Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mord auf Video

SAT.1Staffel 6Folge 1166
Mord auf Video

Mord auf VideoJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1166: Mord auf Video

45 Min.Ab 12

Der Diskothekenbetreiber Max Winter ist angeklagt, seinen Geschäftspartner Kilian Thomsen erschossen zu haben. Wollte er an seine Anteile gelangen, die er ihm einige Tage zuvor in einem Testament vermacht hatte? Oder wurde Kilian von seiner Frau erschossen, weil er sie wieder mal betrogen hatte?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen