Richter Alexander Hold
Folge 1169: Sport ist Mord
45 Min.Ab 12
Julian, der 17-jährige Bruder der Angeklagten Svenja, erlitt aufgrund der Einnahme von Anabolika einen Herzinfarkt und starb. Svenja macht den Fitnessclubbesitzer Mario für den seinen Tod verantwortlich. Hat sie Mario deswegen mit einer Hantel schwer verletzt oder steckt seine Ex-Freundin hinter dem Anschlag?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1