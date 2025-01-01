Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1170
45 Min.Ab 12

Werner Siebes wird beschuldigt, seine Noch-Ehefrau Monika schwer verletzt zu haben, als er bei einer Gartenparty Spiritus auf den Grill spritzte, neben dem Monika stand. War das die Rache dafür, dass sie ihren Mann im Stich gelassen hat?

