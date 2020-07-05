Richter Alexander Hold
Folge 1171: Rettet Mona
45 Min.Folge vom 05.07.2020Ab 12
Sven Becker soll Pete, den Ehemann seiner Schwester Mona, getötet und seine Leiche in einem See versenkt haben. War er wütend, weil er seine Schwester als Prostituierte arbeiten ließ, um seinen ausschweifenden Lebenswandel zu finanzieren? Oder wurde er von Dr. Zabock erschlagen, weil er ihn erpresst hat?
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold