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Richter Alexander Hold

Rettet Mona

SAT.1Staffel 6Folge 1171vom 05.07.2020
Rettet Mona

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Richter Alexander Hold

Folge 1171: Rettet Mona

45 Min.Folge vom 05.07.2020Ab 12

Sven Becker soll Pete, den Ehemann seiner Schwester Mona, getötet und seine Leiche in einem See versenkt haben. War er wütend, weil er seine Schwester als Prostituierte arbeiten ließ, um seinen ausschweifenden Lebenswandel zu finanzieren? Oder wurde er von Dr. Zabock erschlagen, weil er ihn erpresst hat?

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