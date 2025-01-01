Richter Alexander Hold
Folge 1172: Vom Umtausch ausgeschlossen
45 Min.Ab 12
Die Russin Svetlana ist angeklagt, ihren Verlobten Ralf niedergeschlagen und schwer verletzt zu haben. Er hatte sie über eine Partnervermittlungsagentur aus einem Katalog ausgesucht. Hat Svetlana ihre Wut an Ralf ausgelassen, nachdem sie erfahren hat, dass er sie umtauschen und zurück in ihre Heimat schicken wollte?
