SAT.1Staffel 6Folge 1173
Folge 1173: Das Mädchen vom Land

45 Min.Ab 12

Der italienische Restaurantbesitzer Franco wird beschuldigt, die Kellnerin Susanne in ihrer Wohnung erwürgt zu haben. Wollte er verhindern, dass seine Ehefrau etwas von seiner Affäre mit Susanne und deren angeblicher Schwangerschaft erfährt? Oder ist ihr Mann Georg der Mörder?

