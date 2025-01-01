Richter Alexander Hold
Folge 1176: Halbgott in weiß
45 Min.Ab 12
Dr. Markus Thiele wird beschuldigt, bei einer Komapatientin Sterbehilfe geleistet zu haben, woraufhin ihn der Chefarzt und dessen Frau Ramona zur Rede stellten. Nun soll er aus Angst um seine Karriere versucht haben, die beiden zu vergiften - Ramona starb.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1