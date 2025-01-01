Richter Alexander Hold
Folge 1191: Männersachen
45 Min.Ab 12
Die Architektin Tamara soll ihren Chef Florian vergiftet haben, weil sie ihre Entlassung verhindern wollte und hoffte, seinen Posten als Geschäftsführer übernehmen zu können. Sie behauptet, alle Zeugen hätten sich gegen sie verschworen, um die hohe Belohnung zu kassieren, mit der die trauernde Witwe die Suche nach dem Mörder ihres Mannes vorantreiben wollte.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1