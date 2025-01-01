Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das Mädchen im Fluss

SAT.1Staffel 5Folge 612
Das Mädchen im Fluss

Richterin Barbara Salesch

Folge 612: Das Mädchen im Fluss

44 Min.Ab 12

Die 19-jährige Cindy verschwindet aus dem Elternhaus ihres Freundes. Zwei Tage später wird sie tot am Ufer der Elbe gefunden. Der Vater ihres Freundes soll sie erwürgt und dann ins Wasser geworfen haben, weil sie ihn scheinbar mit einer vorgetäuschten Schwangerschaft erpresste ...

