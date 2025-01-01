Richterin Barbara Salesch
Folge 612: Das Mädchen im Fluss
44 Min.Ab 12
Die 19-jährige Cindy verschwindet aus dem Elternhaus ihres Freundes. Zwei Tage später wird sie tot am Ufer der Elbe gefunden. Der Vater ihres Freundes soll sie erwürgt und dann ins Wasser geworfen haben, weil sie ihn scheinbar mit einer vorgetäuschten Schwangerschaft erpresste ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
