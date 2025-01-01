Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Menschenschmuggel

SAT.1Staffel 5Folge 717
Menschenschmuggel

Richterin Barbara Salesch

Folge 717: Menschenschmuggel

44 Min.Ab 12

1. Fall: Susa wird in der Wohnung ihrer Nachbarn vergewaltigt. Sie ist sich sicher, dass der vorbestrafte Spanner Bernd der Täter ist. 2. Fall: Versteckt in einer Holzkiste in einem Lkw-Container wollen die Kurdinnen Amina und Leyla illegal einreisen. Als der Wagen verunglückt, erliegt Amina ihren Verletzungen. Der Fahrer will nichts von seiner menschlichen Fracht gewusst haben.

