Richterin Barbara Salesch

Gedächtnisverlust

SAT.1Staffel 5Folge 715
Gedächtnisverlust

Richterin Barbara Salesch

Folge 715: Gedächtnisverlust

44 Min.Ab 12

1. Fall: Mit einem Messer soll Annette der Geliebten ihres Mannes das Gesicht zerschnitten haben. Die psychisch labile Frau erinnert sich an nichts. 2. Fall: Kredithai Karsten verletzt sich schwer, als er durch eine Glastür geschubst wird. Wusste sich der Schuldner Jörg nicht anders zu wehren?

