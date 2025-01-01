Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Austauschschüler

SAT.1Staffel 5Folge 725
Der Austauschschüler

Der AustauschschülerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 725: Der Austauschschüler

43 Min.Ab 12

Fall 1: Rücksichtslos überfährt Ellen den 19jährigen Austauschschüler Tuan. Bisher hat sich Ellen blendend mit dem sympathischen Vietnamesen verstanden. Hat sie ihn auf der Strasse wirklich nur übersehen? Fall 2: Die drogenabhängige Lea entführt das Baby ihres Frauenarztes Dr. Seidel. Lea ist sich sicher, dass es ihr eigenes, angeblich totgeborenes Kind ist. Handelte die junge Frau im Drogenrausch?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen