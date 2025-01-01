Richterin Barbara Salesch
Folge 670: Die Tote im Whirlpool
44 Min.Ab 12
Peter soll die Prostituierte Cindy im Whirlpool ertränkt haben. Konnte er nicht ertragen, dass sie noch immer mit Freiern schlief, obwohl sie ihm versprochen hatte, im Bordell ihrer Mutter aufzuhören?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1