Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Tödliches Mobbing

SAT.1Staffel 5Folge 672
Tödliches Mobbing

Tödliches MobbingJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 672: Tödliches Mobbing

45 Min.Ab 12

Mit einem Schuss aus der Dienstwaffe wird Lena in ihrer Wohnung ermordet. Wollte ihr Kollege Tobias verhindern, dass sie wegen Vergewaltigung gegen ihn aussagt oder hat sich die junge Polizistin mit den falschen Leuten angelegt?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen