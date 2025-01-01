Richterin Barbara Salesch
Folge 668: Hopfen und Malz
44 Min.Ab 12
Qualvoll ertrinkt Peter in einem Braukessel, nachdem Angela die Einstiegsluke von außen verriegelt haben soll. Hat sich die gehörnte Ehefrau gerächt, weil ihr Mann sie für eine Jüngere verlassen wollte?
