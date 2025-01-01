Richterin Barbara Salesch
Folge 632: Tod eines Frauenhelden
45 Min.Ab 12
Bei einem Doppelmord werden Luc und Sofia mit mehreren Schüssen nach einer Liebesnacht hingerichtet. Hartmut hat Luc zuvor auf offener Straße bedroht, ihn sogar im Beisein eines Polizisten angegriffen. Wollte Hartmut sich dafür rächen, dass Luc ein Verhältnis mit seiner Frau Tanja hatte und die sich das Leben genommen hat, als der sie fallen ließ?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1