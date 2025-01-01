Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Disco-König

SAT.1Staffel 5Folge 613
Der Disco-König

Richterin Barbara Salesch

Folge 613: Der Disco-König

44 Min.Ab 12

Der Geschäftsmann Jochen wird ermordet in seiner Garage aufgefunden. Als Täter kommt eigentlich nur seine Tochter Caroline infrage, doch sie beteuert ihre Unschuld. Hat die 23-Jährige ihren Vater tatsächlich kaltblütig umgebracht, weil dieser sich weigerte, ihre Drogensucht weiter zu finanzieren?

