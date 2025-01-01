Richterin Barbara Salesch
Folge 613: Der Disco-König
44 Min.Ab 12
Der Geschäftsmann Jochen wird ermordet in seiner Garage aufgefunden. Als Täter kommt eigentlich nur seine Tochter Caroline infrage, doch sie beteuert ihre Unschuld. Hat die 23-Jährige ihren Vater tatsächlich kaltblütig umgebracht, weil dieser sich weigerte, ihre Drogensucht weiter zu finanzieren?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1