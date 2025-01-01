Richterin Barbara Salesch
Folge 726: Angriff im Park
44 Min.Ab 12
1. Fall: Schwer verletzt wird die blinde Linda am Neujahrsmorgen von der Polizei in einem Park gefunden. Sie beschuldigt den betrunkenen Jerome der versuchten Vergewaltigung - der beteuert, dass er ihr nur helfen wollte. 2. Fall: Mit einem Sprung aus dem Fenster im vierten Stock wollte sich Tina vor dem Drücker Uwe retten, der vor ihrer Wohnungstür randalierte. Uwe sieht keinen Zusammenhang zwischen seiner Aktion und dem Todessturz der Studentin ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1