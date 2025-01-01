Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 713
44 Min.Ab 12

1. Fall: Axel entdeckt seine eigene Todesanzeige in der Zeitung! Außerdem wird er mit unbezahlbaren Katalogbestellungen terrorisiert. Er meint, dass seine Frau dahintersteckt. 2. Fall: Christian soll die Frau seines besten Kumpels in einem Hotel fast vergewaltigt haben. Ging Maja freiwillig mit Christian auf dessen Hotelzimmer?

