Richterin Barbara Salesch
Folge 713: Die Todesanzeige
44 Min.Ab 12
1. Fall: Axel entdeckt seine eigene Todesanzeige in der Zeitung! Außerdem wird er mit unbezahlbaren Katalogbestellungen terrorisiert. Er meint, dass seine Frau dahintersteckt. 2. Fall: Christian soll die Frau seines besten Kumpels in einem Hotel fast vergewaltigt haben. Ging Maja freiwillig mit Christian auf dessen Hotelzimmer?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1