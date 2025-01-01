Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Säure-Attentat

SAT.1Staffel 5Folge 731
Säure-Attentat

Säure-AttentatJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 731: Säure-Attentat

43 Min.Ab 12

1. Fall: Maries Gesicht wird mit ätzender Säure entstellt. Hat ihr Bruder Florian das hübsche Mädchen erst zusammengeschlagen und dann so verunstaltet, weil er mit ihrem neuen Freund nicht einverstanden war? 2. Fall: Vollkommen allein gelassen irrt der achtjährige Pascal auf einem Autobahn-Rastplatz umher und läuft vor ein fahrendes Auto. Er beteuert, seine Betreuerin habe ihn absichtlich vergessen, um ihm eine Lektion zu erteilen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen