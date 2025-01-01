Richterin Barbara Salesch
Folge 734: Vergewaltigung vor Publikum
45 Min.Ab 12
1. Fall: Brutal wird Sabine vom Brummifahrer Ralf in einer Kneipe vergewaltigt. Die Kneipe ist voll, aber niemand greift ein. Laut Ralf kann von Vergewaltigung keine Rede sein, der Sex war angeblich freiwillig! 2. Fall: Ralf Lahms soll Schutzgeld von der Nachtbar-Besitzerin Eva Grasser erpresst haben. Doch ist Schutzgelderpressung nicht eine Nummer zu groß für den Kleinkriminellen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1