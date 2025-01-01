Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Tödliche Hochzeit

SAT.1Staffel 5Folge 737
Folge 737: Tödliche Hochzeit

44 Min.Ab 12

1. Fall: Auf dem Weg zur Hochzeit haben Ulrike und Matthias einen schweren Autounfall. Der Wagen explodiert und Matthias stirbt in den Flammen. Kam der Fahrer und Trauzeuge Stefan wirklich nur von der Straße ab, weil er von dem Brautpaar abgelenkt wurde? 2. Fall: Ein Foto, dass Martina an ein Bahngleis gefesselt zeigt, dient Räuber André als Druckmittel. Martinas Mann Thomas, Filialleiter einer Bank, muss ihm die gesamten Bargeldbestände aus dem Tresor aushändigen ...

