Richterin Barbara Salesch
Folge 738: Menschliches Versagen
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mit schwersten Gesichtsverletzungen wird die Krankenschwester Nicole in die Klinik eingeliefert. Sie ist sich sicher, dass Bernd ihr aufgelauert und sie verprügelt hat. Sein Motiv für die Tat: Nicole hat herausgefunden, dass Bernd seine Frau misshandelt. 2. Fall: Beim Absturz einer Cessna kommen ein Pilot und der Passagier, ein reicher Geschäftsmann, ums Leben. Ursache: Wartungsfehler, menschliches Versagen!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
