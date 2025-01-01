Richterin Barbara Salesch
Folge 742: Döner-Krieg
44 Min.Ab 12
Der Döner-Imbiss von Mahmud Öcer geht in Flammen auf - in den Trümmern findet die Polizei die Leiche seiner 15-jährigen Tochter Selda. Die Ermittlungen ergeben, dass ein Molotow-Cocktail durch ein Fenster in den Laden geworfen wurde. Täter des Anschlags soll Mahmuds Konkurrent Norbert sein ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1