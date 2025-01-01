Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der despotische Vater

SAT.1Staffel 5Folge 744
Der despotische Vater

Der despotische VaterJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 744: Der despotische Vater

44 Min.Ab 12

1. Fall: Björn soll seine eigene Wohnung im elterlichen Haus angezündet haben. Wollte er damit seinen despotischen Vater ärgern? 2. Fall: Nach einer durchzechten Nacht wacht Lisa Menkeberg völlig entsetzt auf: Ihre langen blonden Haare sind abrasiert. Lisa meint, dass ihr krankhaft eifersüchtiger Mann dahintersteckt.

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
