Richterin Barbara Salesch
Folge 744: Der despotische Vater
44 Min.Ab 12
1. Fall: Björn soll seine eigene Wohnung im elterlichen Haus angezündet haben. Wollte er damit seinen despotischen Vater ärgern? 2. Fall: Nach einer durchzechten Nacht wacht Lisa Menkeberg völlig entsetzt auf: Ihre langen blonden Haare sind abrasiert. Lisa meint, dass ihr krankhaft eifersüchtiger Mann dahintersteckt.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1